De tiende editie van het festival Peel Slowly and See wordt op zaterdag 22 februari 2020 op de podia van Gebr. de Nobel en Scheltema georganiseerd. Het festival, dat zich kenmerkt door verrassende en tegendraadse acts uit binnen- en buitenland maakte woensdag de vier eerste namen voor 2020 bekend.

Als eerste komt de Vlaamse band Isbells naar Leiden. De band van Gaëtan Vanderwoude bracht begin dit jaar hun vijfde album uit, genaamd Sosei.

De tweede artiest is de Afghaanse zangeres Elaha Soroor. Soroor en het bekroonde muziekcollectief Kefaya uit Londen bundelen hun krachten voor een frisse en levendige kijk op Afghaanse volksmuziek.

De derde naam is Ottla, een sensatie uit de Belgische underground, en de vierde band is het Amsterdamse collectief Personal Trainer.

Het festival programmeert in totaal twaalf bands in de muziektempel in de Leidse Marktsteeg. Kaarten voor het festival zijn vanaf woensdag te koop.