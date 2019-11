Een auto aan de Koppoelplaats in de Leidse wijk Houtkwartier is in de nacht van zondag op maandag volledig uitgebrand.

De oorzaak van de brand die rond 3.40 uur uitbrak, is nog onduidelijk. De politie sluit brandstichting niet uit.

Een bergingsbedrijf heeft de resten van de auto weggesleept.