De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een schoorsteenbrand in een monumentaal pand aan de Herensteeg in het centrum van Leiden geblust.

De veiligheidsregio Hollands Midden spreekt op Twitter van een complexe brand.

De brandweer kreeg rond 3.00 uur de melding, nadat bewoners van het pand wakker waren geworden van rook in de woning. Omdat de brand zich in de schoorsteen bevond, moest de brandweer deze voorzichtig slopen.

De bewoners waren het pand op tijd ontvlucht en zijn ongedeerd.