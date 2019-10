Een nieuwe stichting die door onder meer het college van burgemeester en wethouders wordt opgericht moet bijdragen aan de groei van het Bio Science Park in Leiden.

De nieuwe stichting zal worden opgericht in samenwerking met verschillende organisaties en verenigingen, zoals de Universiteit Leiden, het LUMC, de Ondernemingsvereniging Leiden Bio Science Park, Janssen Biologics B.V. en de gemeente Oegstgeest.

De stichting gaat proberen om het Bio Science Park zowel in binnen- als buitenland als innovatiedistrict op de kaart te zetten. Dat is volgens de gemeente nodig om Leiden als vestigingsplek aantrekkelijk te houden. Een van de ambities van de gemeente is bijvoorbeeld om de werkgelegenheid in het gebied flink te laten groeien.

Daarnaast gaat de stichting zich bezighouden met de verdere groei van het Bio Science Park. In het Leidse gedeelte van het park is daar nog maar beperkte ruimte voor, maar aan de andere kant van de A44, op het grondgebied van gemeente Oegstgeest, is er nog wel mogelijkheid voor uitbreiding.