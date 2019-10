Tijdens de tentoonstelling Jonge Rembrandt - Rising Star in Museum De Lakenhal in Leiden, met in totaal 120 werken van Rembrandt van Rijn, wordt een aantal werken voor het eerst aan het publiek getoond.

De tentoonstelling begint op 2 november en gaat over de beginjaren van de Leidse schilder, die in de zeventiende eeuw honderden schilderijen en etsen maakte.

In totaal zijn er tijdens de tentoonstelling ruim veertig schilderijen, zeventig etsen en tien tekeningen te zien. De werken zijn over de hele wereld verzameld en een aantal daarvan wordt voor het eerst aan het publiek getoond.

Naast het werk van Rembrandt is er ook werk te zien van vroegere vrienden van de kunstenaar, onder wie Jan Lievens en Jacob van Swanenburg.

Volgens conservator Chris Vogelaar van Museum De Lakenhal is het voor het eerst dat er zo veel werken van de jonge Rembrandt bij elkaar te zien zijn. "Een grote overzichtstentoonstelling van de eerste tien jaar is er nog nooit geweest", zegt hij. "We hebben er jaren over gedaan om het gerealiseerd te krijgen."

De tentoonstelling is na de opening in november tot 9 februari 2020 geopend.