Leiden

Duurzame renovatie flats Agaatlaan gestart naar nul-op-de-meter

De renovatie van 226 sociale huurwoningen aan de Agaatlaan in de Leidse buurt de Hoge Mors is begonnen. De huizen worden gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen met stadsverwarming. Het is de eerste keer dat voor een hoogbouwflat voor deze duurzame oplossing is gekozen.