Gemeente Leiden heeft het terrein van korfbalclub Crescendo, die zichzelf eerder dit jaar ophief, als definitieve locatie voor een tijdelijke vestiging van een internationaal georiënteerde basisschool (igbo) gekozen.

Onderwijskoepel PROO gaat de school het komende jaar opzetten als internationale tak van de openbare basisschool Woutertje Pieterse.

Het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein aan de Saffierstraat aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke huisvesting van de nieuwe internationale basisschool.

Onderzoek toont aan dat er in de Leidse regio behoefte is aan internationaal georiënteerd basisonderwijs. Niet alleen voor kinderen van expats, maar ook voor kinderen van Nederlandse ouders die terugkeren uit het buitenland en beter op hun plek zijn in een internationaal georiënteerde school.

Oegstgeest kan geen geld vrijmaken voor nieuwe school

Leiden trok de afgelopen periode samen op met de gemeente Oegstgeest. In beide gemeenten bleef één locatie over: een bestaand gebouw aan de Kasteellaan bij landgoed Endegeest en het voormalige korfbalterrein aan de Saffierstraat in de Hoge Mors. Uiteindelijk is de keuze op Leiden gevallen. Oegstgeest kan momenteel geen geld vrijmaken voor de nieuwe internationale school.

De plek in de Mors is tijdelijk. Wethouder Paul Dirkse van Onderwijs gaat uit van een periode van vijf tot tien jaar voor een school met acht lokalen die wordt gerealiseerd met kant-en-klare verplaatsbare klaslokalen. In de tussentijd moet een definitieve locatie worden gevonden. Die ligt bij voorkeur op of vlak naast het Bio Science Park.