De renovatie van 226 sociale huurwoningen aan de Agaatlaan in de Leidse buurt de Hoge Mors is begonnen. De huizen worden gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen met stadsverwarming. Het is de eerste keer dat voor een hoogbouwflat voor deze duurzame oplossing is gekozen.

De renovatie wordt uitgevoerd door woningcorporatie Portaal en aannemer Bébouw Midreth en duurt naar verwachting anderhalf tot twee jaar.

De woningen worden gerenoveerd tot nul-op-de-meterwoningen met stadsverwarming. De huizen behouden daarbij hun aansluiting op het warmtenet van Leiden.

Energieleverancier Vattenfall levert de warmte. Op termijn wordt de warmte CO2-vrij. Het flatgebouw uit de jaren zeventig gaat zelf energie opwekken met zonnepanelen op het dak.

Bij een gemiddeld energieverbruik blijven de maandelijkse woonlasten voor de huurders gelijk, aldus Portaal.