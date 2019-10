Een scooterrijder is maandagmiddag gewond geraakt bij een ongeval met een bestelbus op de Hoge Rijndijk in Leiden.

De automobilist sloeg af en zag daarbij de scooter over het hoofd.

De scooterrijder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Of de automobilist gewond is geraakt, is onbekend.