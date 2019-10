De Leidse Tuinvereniging Oostvliet heeft zaterdag het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen toegekend gekregen.

Bij de uitreiking waren alle de leden van de tuinvereniging uitgenodigd.

Het Keurmerk is een initiatief van organisatie AVVN en wordt verleend aan tuinverenigingen die met succes een advies- en begeleidingstraject hebben doorlopen om de natuur op hun tuinpark te versterken en uit te breiden.

In de zomer van 2017 is Oostvliet begonnen met de uitvoering van het adviesrapport van AVVN over natuurlijk tuinieren. De afgelopen twee jaar is met veel vrijwilligers gewerkt aan een natuurvriendelijke inrichting en aanplanting van het tuinpark.