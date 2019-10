Het Museum Volkenkunde in Leiden heeft door middel van crowdfunding 33.000 euro ingezameld voor de restauratie van een 180 jaar oud Japans kamerscherm van kunstenaar Kawahara Keiga.

Het kamerscherm, dat bestaat uit acht delen, is vorig jaar door het Leidse museum aangekocht nadat het ongeveer honderd jaar in privébezit is geweest. Het kamerscherm met de titel Uitzicht op Deshima in de baai van Nagasaki is rond 1836 gemaakt.

In de ruim 180 jaar dat het scherm bestaat, heeft het niet het onderhoud gehad dat voor dit type Japanse objecten nodig is. Voor de restauratie van het kamerscherm is specifieke expertise nodig.

Een specialist uit Kyoto zal het team in Nederland assisteren bij cruciale stappen in het restauratieproces. Het scherm zal na de restauratie, die vermoedelijk in 2021 is afgerond, in de vaste opstelling van het museum worden opgenomen.