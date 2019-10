Politicus Elco Brinkman is zondag te gast bij de de talkshow Aan tafel bij Ruud in het Maredijkhuis in Leiden.

Brinkman was in de jaren tachtig minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Hij was van 1989 tot 1994 fractievoorzitter in de Tweede Kamer namens het CDA.

In 1995 werd Brinkman voorzitter van het Algemeen Verbond Bouwbedrijf. Van 2011 tot 2019 was hij fractievoorzitter in de Eerste Kamer.

De talkshow Aan tafel bij Ruud vindt maandelijks plaats. Het is inmiddels de 28e editie. De inloop is zondag om 15.00 uur en om 17.00 uur start de nazit.

Dit jaar kwam Brinkmans boek uit, getiteld Bouwen en bewaren.