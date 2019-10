Hester van Kruijssen gaat Ashley North opvolgen als nieuw raadslid voor GroenLinks in Leiden. North werd vorige week donderdag benoemd tot wethouder in de gemeente.

In de raadsvergadering van 12 november is de officiële benoeming van Van Kruijssen

In de periode van mei tot en met september 2018 was zij al enkele maanden raadslid geweest als invaller voor Emma van Bree, die met zwangerschapsverlof ging. Van Kruijssen neemt voorlopig de portefeuille Werk en Inkomen over van North.

Van Kruijssen laat weten zin te hebben in het raadswerk. "Ik vind het erg leuk om met deze fractie te mogen samenwerken aan een socialer Leiden."