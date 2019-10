Ashley North, de fractievoorzitter van GroenLinks Leiden, is donderdagavond benoemd tot wethouder van Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte in Leiden. Hij volgt Martine Leewis op. Zij kondigde eind september haar vertrek aan.

De 28-jarige North is sinds 2014 raadslid en werd vorig jaar fractievoorzitter. Het is nog onduidelijk wie hem opvolgt als raadslid voor GroenLinks. De eerste opvolger is Stephanie Bakker, maar zij heeft al laten weten die taken niet te willen combineren met haar functie als conrector op het Stedelijk Gymnasium.

De tweede op de lijst is Hester van Kruijssen. Zij viel tussen mei en september vorig jaar al enkele maanden in voor het raadslid Emma van Bree, die met zwangerschapsverlof ging. Daarna bleef Van Kruijssen nog enige tijd aan als duoraadslid, maar in maart van dit jaar legde ze die taken weer neer.

Het is nog onduidelijk of Van Kruijssen nu raadslid wordt. Ze heeft tot komende zondag de tijd om tot een beslissing te komen. Wanneer ze het raadslidmaatschap afwijst, komt Ivo van Spronsen in de raad. Hij was in de periode van 2007 tot 2010 al enkele jaren duoraadslid.

Wanneer GroenLinks definitief een nieuw raadslid heeft, zal de fractie na het herfstreces een nieuwe fractievoorzitter kiezen.