De Leidse politiechef Fatima Aboulouafa mag niet terugkeren bij haar eenheid in Den Haag, waar Leiden onder valt, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving door de NRC. Aboulouafa werd vorige maand op non-actief gezet nadat ze zich in juni kritisch uitliet over discriminatie en machtsmisbruik binnen de politie.

De kritische houding van Aboulouafa zou te veel spanning hebben veroorzaakt bij haar directe collega's, waardoor er een onwerkbare situatie zou zijn ontstaan. De korpsleiding van de Nationale Politie zette haar vervolgens op non-actief.

Het besluit van de korpsleiding is opvallend. Korpschef Erik Akerboom beklemtoonde deze zomer het belang van diversiteit binnen het korps. In een blog op de website van de politie noemde hij het "pijnlijk en onacceptabel" dat de leiding soms "wegkijkt" bij meldingen over onacceptabel gedrag van politieagenten. Er zou in het korps geen plaats zijn voor pesten, discriminatie en intimidatie.

Aboulouafa was ruim 23 jaar in dienst bij de politie.