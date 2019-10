Op de Lammermarkt in Leiden is vrijdag het kunstwerk The Weeping Elephant geplaatst. Het 5 meter hoge kunstwerk is tien weken in het Leidse centrum te zien.

De huilende olifant staat op de plek waar tot de jaren zestig een veemarkt was. Eerder stond er in Leiden al de Ode aan het Varken. Beide kunstwerken werden gemaakt door kunstenares Jantien Mook.

Mook wilde de olifant eigenlijk ook van een audio-installatie in de slurf voorzien, zodat hij om de paar uur geluid zou maken. "Maar daar heb ik toch maar van afgezien," zegt de kunstenares.