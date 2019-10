De GroenLinks-fractie draagt Ashley North voor als nieuwe wethouder in Leiden. De huidige fractievoorzitter van GroenLinks neemt de portefeuille over van Martine Leewis die eind september haar ontslag aankondigde.

De 28-jarige North is sinds 2014 raadslid en werd vorig jaar fractievoorzitter. Hij was als onderhandelaar betrokken bij de totstandkoming van het beleidsakkoord en is opgegroeid in de Leidse regio.

"Zijn hart voor de stad, zijn politieke ervaring en kunde en zijn creatieve energie om zich taaie dossiers eigen te maken, maken hem de geknipte kandidaat om verder te werken aan de uitvoering van het beleidsakkoord.", aldus Jos Olsthoorn, voorzitter van de selectiecommissie.

Tijdens een vergadering in de Leidse gemeenteraad liet Leewis eind september weten haar functie neer te leggen. "Wethouder is een prachtige baan, maar niet voor mij", zei zij destijds. Er is geen politieke aanleiding voor haar aftreden.