De organisatie van het Leidens Ontzet en de gemeente Leiden kijken ondanks problemen met de levering positief terug op de invoering van de Leidse statiegeldbekers. In eerste instantie waren er niet genoeg bekers beschikbaar en bleek de leverancier niet in staat de distributie onder de horecaondernemers te kunnen verzorgen.

Dit jaar werden dranken op het Leidens Ontzet voor het eerst alleen geschonken in statiegeldbekers. De glazen konden voor 1 euro weer worden ingeruild.

"Het is goed gegaan", geeft wethouder Yvonne van Delft als eerste reactie. "De eerste signalen zijn dat de omzet van de ondernemers niet minder is dan voorheen. Ook was er gedurende de twee dagen voldoende capaciteit." De wethouder geeft wel aan dat "alle zeilen bijgezet" moesten worden toen op 1 oktober bleek dat er te weinig bekers beschikbaar waren.

Door de problemen met de levering moest een Roemeense koerier extra bekers uit Spanje laten brengen. Ook bracht de afdeling Milieu en Beheer van de gemeente Leiden in samenwerking met Leidse ondernemers de bekers rond.

De gemeente kan nu nog niet zeggen wat de oorzaak was van de problemen met de levering.

Werkgroep: 'Boven verwachting goed gegaan'

"Wat de resultaten betreft is het boven verwachting goed gegaan", reageert Erwin Roodhart namens de werkgroep Leids Glas. Tijdens het Leidens Ontzet zijn leden van de werkgroep de stad in gegaan om te zien hoe mensen de nieuwe beker ervoeren. "De consumenten waren zeker via de sociale media lyrisch en ook de ondernemers is het enorm meegevallen."

"Het was zeker een logistieke uitdaging, maar we hebben alles kunnen oplossen. Mede door de spoelstraten die zijn neergezet, waren er altijd genoeg bekers beschikbaar."

Een minpunt dat veel bezoekers noemden, waren de scherpe randen aan de bekers waaraan de lippen werden opengehaald. "Dat gaan we ook meenemen in de evaluatie en als dat als een probleem wordt gezien, moet de leverancier daaraan werken."