Binnenland Dronken bruidegom mist trouwdag na politieachtervolging in Leiderdorp Een man is donderdagochtend in de Zuid-Hollandse plaats Leiderdorp op de vlucht geslagen voor de politie. Het was de trouwdag van de man en hij had te veel gedronken. Na een achtervolging en zoektocht hield de politie in Leiden-Noord de bruidegom aan.