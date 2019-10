De Leidse stadsfotograaf en schrijver Emile van Aelst, ook wel de 'Leidse Glibber' genoemd, is woensdagavond vanwege zijn jarenlange inzet voor de stad geëerd met de erepenning van Leiden.

De onderscheiding werd uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis.

"Een bijeenkomst is pas compleet als Emile erbij is geweest en er verslag van heeft gedaan", vonden de Leidse burgemeester en wethouders, die de erepenning toekenden. "Zeven dagen per week is hij in de weer, 24 uur per dag. Altijd bezig om het mooiste, het beste, het leukste en de vrolijkste kant van Leiden te laten zien."

Volgens het college van B en W kent iedereen in Leiden Van Aelst. In 2017 werd hij door de ondernemers van Leiden uitgeroepen tot Leidenaar van het jaar. Hij nam het daarbij op tegen een flink aantal andere prominente Leidenaren.

Van Aelst schrijft over evenementen in Leiden. Onder de naam Leidse Glibber publiceert hij onder meer op zijn eigen weblog, sociale media, Sleutelstad en het Leidsch Dagblad.

Erepenning wordt sinds 1927 uitgereikt

De erepenning van de stad Leiden werd in 1927 een gemeentelijke onderscheiding voor interne en externe relaties. Vorig jaar kreeg het Rijksmuseum voor Oudheden de onderscheiding, dat toen zijn tweehonderdjarig bestaan vierde.

Eerder werd de penning uitgereikt aan Eric Filemon en Rens Heruer (2014), Jochem Myjer (2009) en de voormalige rector magnificus van de Universiteit Leiden Douwe Breimer (2006).