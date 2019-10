Burgemeester Lenferink heeft Café Palmerie aan het Valkenpad in Merenveld voor zes maanden gesloten. Er zat een cash center in het pand, waarmee illegaal gokken gefaciliteerd kan worden en geld kan worden witgewassen.

De politie heeft het pand eerder al meerdere keren gecontroleerd, meldt de gemeente in een persbericht. In het voorjaar werd het cash center aangetroffen, dat door de Kansspelautoriteit in beslag is genomen.

Daarnaast bleek dat een deel van de bezoekers betrokken is geweest bij vermogens-, gewelds- en opiumdelicten. Ook is er softdrugs aangetroffen in het pand en vond er een geweldsincident plaats.

Er werden waarschuwingen gegeven en een sanctie opgelegd aan de eigenaar van het café. Maar gelet op het geheel heeft de burgemeester besloten dat het café een gevaar is voor de openbare orde.

Een bezwaar van de eigenaar, een vraag aan de voorzieningenrechter om het besluit te schorsen en een kort geding zijn allemaal afgewezen. De sluiting is vrijdag om 15.00 uur ingegaan en duurt tot 27 maart volgend jaar.