De brandweer heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een pand met daarin tien studenten ontruimd nadat in het pand een uitslaande brand was uitgebroken, meldt de veiligheidsregio Hollands Midden.

Enkele studenten ontdekten de brand, die uitbrak in een kamer aan de achterzijde van het gebouw. Hierop alarmeerden zij de hulpdiensten.

Alle bewoners konden veilig het gebouw verlaten en zijn elders opgevangen.

Omstreeks 2.30 uur gaf de brandweer het sein 'brand meester' en kon het pand worden geventileerd.

Het is onbekend hoe groot de schade is en hoe de brand is ontstaan.