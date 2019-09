De Open Monumentendagen in Leiden hebben afgelopen weekend ruim 22.000 bezoekers getrokken, die bij elkaar goed waren voor 55.887 bezoeken aan de deelnemende monumenten.

Vooral het Stadhuis werd goed bezocht, daar werden vijfduizend bezoekers verwelkomd, van wie een groot aantal werd rondgeleid door raadsleden.

"We zijn trots dat zo veel mensen met plezier dit weekend bijzondere monumenten in Leiden hebben bezocht", vertelt voorzitter Alexander Geertsema. In totaal hebben bijna 250 vrijwilligers en pandeigenaren meegeholpen aan de Open Monumentendagen.

Voor het tweede jaar op rij waren er ook junior rondleiders in de Pieterskerk. Vorig jaar is dit initiatief van de Stichting Open Monumentendagen Leiden opgestart in samenwerking met de Pieterskerk. Dit keer gaven zeven jongens en meisjes tussen de veertien en zestien jaar op zaterdag en zondag rondleidingen in de kerk.

In 2020 zijn de Open Monumentendagen op 12 en 13 september.