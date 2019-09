Van vrijdag 13 tot en met zondag 15 september zijn door het hele land en ook in Leiden ruim vijfduizend Rijksmonumenten te bezichtigen. NU.nl selecteert er een aantal in de 'Sleutelstad'.

De Burcht

Zaterdag en zondag kun je De Burcht van binnenuit bekijken. De burcht bestaat uit een ringmuur en een omliggende tuin. De burchtheuvel heeft vele gedaantes ondergaan en is een symbool van "stedelijke historie en vrijheid".

Waar: naast Burgsteeg 13

Wanneer: 14 en 15 september van 12.00 tot 17.00 uur

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: nee

Molenmuseum De Valk

Molen De Valk is de laatste van de negentien windmolens die op de wallen van Leiden stonden en komt uit 1743. De molen werd in 1966 een museum, maar er kan nog steeds koren worden gemaald. In de molen, die 29 meter hoog is, is ook een expositie over de Leidse watermolens te zien.

Waar: 2e Binnenvestgracht 1

Wanneer: 14 september van 10.00 tot 17.00 uur en zondag van 13.00 tot 17.00 uur

Reserveren nodig: nee

Bijzonderheden: steile trappen, kinderen onder begeleiding van volwassene

Hortus Botanicus

In de oudste botanische tuin van Nederland werden vanaf het einde van de zestiende eeuw de eerste grote tulpencollecties van Europa gekweekt. Ook werden er vanaf de achttiende eeuw honderden onbekende planten uit Japan en China geïntroduceerd. Tegenwoordig wordt de Hortus voor onderzoek bezocht door wetenschappers van over de hele wereld. Dit jaar is er extra aandacht voor planten en gezondheid.

Waar: Rapenburg 73