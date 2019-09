Een speciaal team van de politie heeft in de afgelopen week drie mannen en een vrouw aangehouden in Leiden, Zoetermeer en Delft. De personen moesten allemaal nog een gevangenisstraf uitzitten.

Een 33-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats werd op 6 september aangehouden op de Rooseveltstraat in Leiden. Hij moest nog dertig dagen de gevangenis in wegens oplichting en een bedrag van 5.000 euro betalen aan de benadeelden.

Omdat hij niet aan deze betalingsverplichting heeft voldaan, moet de man nog vijftig dagen langer de gevangenis in. Hierna moet hij het bedrag alsnog betalen.

Op dezelfde dag werd een 31-jarige man uit Zoetermeer aangehouden in een woning aan het Donkergroen in Zoetermeer. Hij had nog zestig dagen gevangenisstraf openstaan wegens faillissementsfraude.

Man had nog 247 dagen celstraf openstaan

Op 10 september hield het politieteam een 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan in een woning aan het Haagsebos in Zoetermeer. Hij was eerder veroordeeld tot 247 dagen gevangenisstraf wegens diefstal, heling, afpersing en witwassen.

Twee dagen later werd een 33-jarige vrouw aangehouden in een woning aan de Montgomerylaan in Delft. Zij was in 2018 al veroordeeld tot 51 dagen gevangenisstraf wegens het plegen van meerdere diefstallen.