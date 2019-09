De Leidse sportmarkt, die dit jaar voor de tweede keer zou plaatsvinden, is afgelast omdat te weinig sportverenigingen zich hebben aangemeld.

Het evenement stond gepland op zondag 22 september aan de Boshuizerkade. Dit jaar ging de sportmarkt verder onder de naam Leiden Sportcampus.

Tijdens de sportmarkt kunnen aanwezigen ontdekken welke sporten er in Leiden beoefend kunnen worden. Vorig jaar waren tientallen sportverenigingen aanwezig. Voor deze editie hadden in totaal tien verenigingen zich aangemeld, wat volgens de organisatie te weinig was voor een succesvol evenement.

"Ik denk dat het tijdstip tussen zomer en startende competities niet ideaal is. Ondanks dat de nationale sportweek ook in die periode valt", vertelt mede-organisator Jeroen Weijermars van Stichting Sport in Beeld.

"We gaan kijken hoe we toch iets kunnen bieden dat beter past bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. We geloven namelijk nog steeds dat het een goed idee is."