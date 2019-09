De verbouwing van het Leidse stadhuis tot Hof van Leiden valt 7 procent duurder uit dan het bedrag waarmee de gemeente tot voor kort rekende. Het gaat daarbij om een bedrag van 1,8 miljoen euro.

"Die overschrijving valt mee", vindt wethouder Damen die verantwoordelijk is voor de ambtelijke herhuisvesting. "Gezien de complexiteit van het werk en de overspannen bouwmarkt."

Naast de overschrijding van de begroting voor de verbouwing zelf, vallen ook de kosten die de gemeente zelf maakt voor het project hoger uit. De extra uren die ambtenaren erin hebben gestoken en nog moeten steken, zorgen voor 5 ton aan extra plankosten.

In totaal moet Leiden dus zo'n 1,8 miljoen euro extra uittrekken voor de verbouwing van het stadhuis. Daarmee blijven de jaarlijkse kosten voor het huisvesten van de Leidse ambtenaren wel binnen het eerder vastgestelde bedrag van 6,19 miljoen euro per jaar.

Extra kosten voor Leidse Raadzaal



Los van de verbouwing wordt ook de monumentale Leidse Raadzaal onder handen genomen. In 2017 werd door de raad groen licht gegeven om daar 780.000 euro in te steken, maar dit bedrag wordt ook hoger. Het college vraagt de raad om 338.000 euro extra.

In totaal bedragen de extra kosten voor eisen en wensen 620.000 euro, waarmee de restauratie van de Raadzaal dus in totaal op 1,4 miljoen euro uitkomst.

Ambtenaren verhuizen eind dit jaar of volgend jaar

Eind dit jaar of begon volgend jaar verhuizen de ambtenaren die nu in het stadhuis werken naar het nieuwe stadskantoor in Level Leiden. Ook het college van burgemeester en wethouders vindt daar een tijdelijk onderkomen.

Als de verbouwing van het stadhuis is afgerond, keert het stadsbestuur daar terug. In het stadhuis komen dan ook enkele honderden ambtenaren meer dan nu te werken. Die krijgen dan wel vooral flexplekken in plaats van eigen kamers.

In Level worden momenteel vier verdiepingen verbouwd tot stadskantoor met op de begane grond publieksbalies. In totaal steekt de gemeente 9,3 miljoen euro in de verbouwing.

Jaarlijkse kosten ambtenarenhuisvesting niet hoger



De gemeenteraad stemde in 2018 in met de herhuisvesting van de Leidse ambtenaren, maar wel onder voorwaarde dat de kosten na afloop van die operatie per jaar niet hoger zouden worden. Dat lukt volgens Damen die het extra geld vooral nodig zegt te hebben om de lege pot "onvoorzien" weer te vullen.

"Ervaring met de uitbreiding en restauratie van Museum de Lakenhal leert dat die post onvoorzien een reserve vergt van minimaal vijf procent van de aanneemsom", schreef Damen afgelopen zomer al in een brief aan de raad.

De jaarlijkse kosten blijven volgens de laatste calculaties onder de 6 miljoen per jaar. Dat is mede te danken aan een fors lagere energierekening als de hele operatie is afgerond.