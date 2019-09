Een 22-jarige man uit Leidschendam die afgelopen maandag na zijn arrestatie in kritieke toestand werd opgenomen in het LUMC in Leiden, is daar zaterdagochtend overleden. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie in Den Haag.

Het OM gaf dinsdag de rijksrecherche opdracht tot onderzoek naar de vraag of er een verband is tussen zijn letsel en de aanhouding. Daar komt nu een onderzoek naar de doodsoorzaak bij.

De man bevond zich maandag in verwarde toestand in een huis in Leidschendam. Zijn familie belde daarom de politie voor hulp.

De man verzette zich bij zijn aanhouding door politieagenten en werd meegenomen naar het politiebureau. Toen hij daar aankwam, werd meteen een ambulance opgeroepen.