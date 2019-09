Binnenland Verdachte man in kritieke toestand na arrestatie in Leidschendam De rijksrecherche doet onderzoek naar de arrestatie van een 22-jarige man afgelopen maandag in Leidschendam, meldde het Openbaar Ministerie (OM) woensdag. De man verkeerde in verwarde toestand en werd aangehouden, maar ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis.