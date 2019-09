De Leiderdorpse hockeyclub Alecto gaat na vijftig jaar in nieuwe clubkleuren spelen. De club speelt voortaan niet meer in het kenmerkende bruin-gele tenue, maar in donkerblauw met geel.

"We waren echt toe aan modernisering van het tenue. Er is altijd een harde kern die het niet ziet zitten, maar de reacties die we nu krijgen, zijn heel positief", laat Kim Chang weten, die onderdeel was van de verantwoordelijke commissie.

Uiteindelijk ging de keuze tussen een zwart-geel ontwerp en de donkerblauw met gele variant. De nieuwe kleuren zijn inmiddels ook officieel doorgevoerd bij de hockeybond.

Bij de officiële presentatie van het tenue werd ook gevierd dat de samenwerking met de Rabobank voor drie jaar is verlengd.