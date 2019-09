De A44/N44 tussen Leiden en Den Haag wordt drie weekenden afgesloten in verband met werkzaamheden. Rijkswaterstaat gaat nieuw asfalt leggen, ook worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd.

Het gaat om de weekenden van vrijdag 13 september tot maandag 16 september, vrijdag 18 oktober tot maandag 21 oktober en vrijdag 1 november tot maandag 4 november. De afsluiting begint elke vrijdag om 21.00 uur en duurt tot 5.00 uur in de nacht van zondag op maandag.

De wegwerkzaamheden op de Rijksstraatweg vinden alleen plaats in de weekenden en gaan dan dag en nacht door. Doordeweeks is de Rijksstraatweg volledig beschikbaar.

De werkzaamheden vinden plaats in het deel tussen de afslag bij Leiden naar de N206 en de Landscheidingsweg N448 in Den Haag. Vanuit de zijwegen is het niet mogelijk om de Rijksstraatweg op te rijden. Dit betekent bijvoorbeeld dat autoverkeer tussen Voorschoten en Wassenaar via de Papeweg niet mogelijk is.