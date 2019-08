Ferry Steenmetz wordt de assistent van hoofdcoach Rolf Franke bij Zorg en Zekerheid Leiden Basketball.

Steenmetz was tot en met 2018 vijf jaar lang coach van het nationale team van de mannen onder 20 jaar, met een onderbreking van één seizoen toen hij coach was van de eredivisieploeg in Rotterdam. In de Dutch Basketball League was Steenmetz als hoofdcoach ook actief bij Amsterdam (seizoen 2009/2010).

De voormalige jeugdinternational kwam als speler op het hoogste niveau uit voor Rotterdam, DAS Delft, Nashua Den Bosch, Bestmate Haarlem en Finish Profiles Amsterdam. Nadat hij zijn trainersdiploma's had behaald, ging Steenmetz als coach aan de slag.

"Met de komst van Ferry Steenmetz wordt de staff uitgebreid met kennis en ervaring, onder meer ook op internationaal gebied", geeft coach Rolf Franke aan. "Wij kennen elkaar al langer hetgeen een fijne bijkomstigheid is. Wat mij betreft weer een mooie stap voorwaarts om onze doelen te bereiken."