De voorzieningenrechter van Raad van State heeft de bouw van een zorginstelling voor dementerende ouderen in Oegstgeest voorlopig verboden. Dat is de uitspraak in een zaak die is aangespannen door een groep omwonenden.

De omwonenden zijn van mening dat de zorginstelling niet als één grote woning gezien mag worden, zoals de gemeente Oegstgeest en ontwikkelaar Bogor betogen, maar dat het gaat om twintig losse appartementen.

De rechter stelt de omwonenden voorlopig in het gelijk waardoor de bouw van de instelling niet mag starten. Een definitief oordeel volgt later in een bodemprocedure die nog van start moet gaan.

Over het voormalige ASC-terrein in Oegstgeest is in het verleden vastgelegd dat er maximaal vijftig woningen gebouwd mogen worden. Ook is er aan het gebied een maatschappelijke bestemming toegekend en is afgesproken dat er een zorginstelling voor ouderen komt.

Die twee onderdelen van het plan voor Park Duivenvoorde liggen elkaar nu in de weg. Een handvol omwonenden van de Spaargarenstraat en de Regentesselaan vindt dat de zorginstelling, waarin twintig bewoners terecht kunnen, als twintig aparte woningen moet worden beschouwd, terwijl het maximum aantal woningen er al in de vorm van luxe woningen en een vijftal villa’s wordt gerealiseerd.

Bewoners naar rechter

De bewoners zijn daarom naar de rechter gestapt, waar ze op 13 augustus betoogden waarom de bouw van de zorginstelling niet van start mag gaan. Ze vinden dat hun groene leefomgeving te veel wordt aangetast. Ook de angst voor wateroverlast speelt een rol.

De rechter oordeelt dat de zorgappartementen volgens de definitie in het originele plan voor het gebied moeten worden gekwalificeerd als ‘woning’. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Oegstgeest volgens een uitspraak van de rechter in 2010 altijd een totaal maximum aantal woningen (en appartementen) van vijftig hebben willen vastleggen.

Niet uitgesloten dat bouw alsnog begint

Het is niet uitgesloten dat de bouw van de zorginstelling op een later moment alsnog kan beginnen. De voorzieningenrechter heeft alleen bekeken welke directe gevolgen de start van de bouw hebben in het geval dat de omwonenden uiteindelijk in het gelijk worden gesteld.

Pas op een later moment oordeelt de Raad van State definitief over de manier waarop de zorginstelling moet worden gekwalificeerd. De zittingsdatum van die rechtszaak is nog niet bekend.