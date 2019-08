De storing waarmee meerdere bruggen in de Leidse regio zaterdag te kampen hadden, was het gevolg van een verstoring in het radioverkeer, laat de provincie Zuid-Holland weten.

Het marifoonverkeer, waarmee het contact met de bruggen in de Leidse regio wordt geregeld, werd verstoord, waardoor de bruggen voor langere tijd niet meer konden worden bediend.

"Het gaat om een grote verstoring waarvan we niet weten wie erachter zit", aldus een woordvoerder.

Door de storing kon geen enkele brug op doorgaande vaarroutes meer worden bediend. Hierdoor bleven onder meer de Waddingerbrug, de Wilhelminabrug en de Lammebrug openstaan. Ook raakte het autoverkeer flink ontregeld.

Andere bruggen konden juist niet meer worden geopend voor vaarverkeer. Daarnaast kreeg doorgaand rijverkeer verkeerde aanwijzingen.

'Extra voorzichtig met bediening bruggen'

Technisch zou het niet mogelijk moeten zijn dat iemand de bediening van de bruggen platlegt, verklaart de woordvoerder. "We denken aan een verstorende radiozender, waardoor we extra voorzichtig zijn geweest met de bediening van de bruggen. We hebben meteen contact opgenomen met de politie."

De provincie overweegt nog om aangifte te doen zodat er een onderzoek gestart kan worden naar de oorzaak en eventuele daders. De politie wacht die aangifte voorlopig af.

Verbetering: In eerste instantie sprak de Provincie Zuid-Holland over 'gehackt marifoonverkeer', zoals te lezen was in een eerdere versie van dit artikel. Dinsdagochtend heeft de woordvoerder van de provincie dit na nieuwe vragen van Sleutelstad teruggenomen en spreekt sindsdien over ‘een verstorende zender’. Het artikel is daarom aangepast.