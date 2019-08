De Band of Liberation uit Leiden en Tamarco uit Leiderdorp krijgen alsnog een plek bij de Grote Optocht op 3 oktober.

De Optochtcommissie van de 3 October Vereeniging besloot afgelopen weekend om de twee korpsen alsnog uit te nodigen. Eerder ontstond er ophef nadat Sleutelstad bekendmaakte dat de twee orkesten dit jaar niet ingehuurd waren.

Het is traditie dat de Leidse orkesten in de 3 October Optocht meelopen en zich aan het publiek presenteren. Volgens voorzitter Guido Marchena van de Commissie Optocht & Taptoe was er dit jaar geen ruimte in de optocht om alle korpsen een plek te geven.

Door de twee afgevallen korpsen nu voor de stoet uit te laten lopen, hoopt hij dat probleem te omzeilen.

Of de korpsen ook daadwerkelijk meelopen, is nog niet zeker. Vanaf zijn vakantieadres laat Simon Dubbelaar van de Band of Liberation weten pas op 7 september uitsluitsel te kunnen geven over deelname.

"We moeten wel muzikanten hebben. Het zijn geen pionnetjes op een schaakbord."