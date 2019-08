Eigenaren van een elektrische auto moeten vanaf 1 september betalen voor het gebruikmaken van de oplaadpalen in de gemeentelijke parkeergarages. De kosten bedragen 0,34 euro per kWh, dit is gelijk aan het oplaadtarief op straat.

Het opladen zelf verandert niet. De eigenaar van de elektrische auto moet de autostekker in een oplaadpaal pluggen en gebruikt daarna de token of pas om het opladen te beginnen of te stoppen. Deze token of pas is gekoppeld aan het oplaadabonnement.

Voor de oplaadpalen in Leiden wordt groene stroom gebruikt. AENGIE monitort het gebruik van de oplaadpalen en kan als dat nodig blijkt extra oplaadpalen bij plaatsen.

Op dit moment heeft de parkeergarage aan de Lammermarkt acht laadpalen, net als de garage aan de Morspoort. Daarnaast zijn er vier laadpalen bij de garage in de Haarlemmerstraat, twee bij de Ringkade en twee bij de Soestdijksekade.