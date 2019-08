De gratis Waagfietsenstalling onder warenhuis Hudson’s Bay is vanaf maandag langer open. Vanaf komende week is de stalling ook ’s avonds open. Dat betekent dat iedereen zijn of haar fiets van maandag tot en met zaterdag gratis kan stallen tussen 8.00 uur ’s morgens en 1.00 uur ’s nachts en op zondagen tussen 11.00 uur en 22.00 uur.

Door de Waagstalling langer open te houden, hoopt de gemeente dat het aantal fietsen dat op de stoepen van de Breestraat wordt gezet zal verminderen.

"De nieuwe openingstijden zijn onderdeel van een proef in 2019 en 2020, waarmee wethouder Martine Leewis inzet op het stimuleren van het fietsen in de binnenstad", zo laat de gemeente Leiden weten.

Leiden is de derde fietsstad van Nederland en twee van de drie Leidenaren fietst dagelijks. De gemeente wil het fietsgebruik verder stimuleren. Niet alleen met de ruimere stallingsmogelijkheden, maar ook door fietspaden te verbeteren en extra fietsenstallingen in de binnenstad en bij wijkwinkelcentra te realiseren.

Start op de eerste dag van de EL CID-week

De aanleiding voor de ruimere tijden is de wens van zowel centrumondernemers als de gemeenteraad. In lijn met de wens van raadsleden is de start op de eerste dag van de Leidse introductieweek El CID. Hiermee kunnen de ruim 3.500 nieuwe Leidse studenten meteen kennismaken met de Waagstalling.

De fietsenstalling, met ingangen aan de Breestraat (naast de Hudson’s Bay) en de Aalmarkt (naast de Waag), biedt plaats aan maximaal 880 fietsen. Er zijn altijd twee medewerkers aanwezig die toezicht houden.