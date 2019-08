Op 12 augustus start de jaarlijkse EL CID-week in Leiden. De introductieweek wordt dit jaar voor de vijftigste keer gehouden en duurt tot 16 augustus.

De EL CID is bedoeld voor eerstejaars van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden. Hieronder staat een (gedeeltelijk) overzicht van de activiteiten tijdens deze week.

Maandag – Stadspicknick en Grote Studenten Spelshow

De maandag van de EL CID-week staat in het teken van kennismaken. De studenten die meedoen verzamelen zich ’s ochtends op de Lammermarkt, waar vanuit de introductieweek echt begint.

Zo is er ’s middags een stadspicknick in het Huigpark en het Plantsoen en wordt ’s avonds De Grote Studenten Spelshow gehouden, waar de eerstejaars kunnen ontdekken welk soort vereniging het beste bij ze past.

De eerste dag wordt afgesloten met het Openingsfeest in Poppodium Gebr. de Nobel.

Dinsdag – Springkussenfestival en Voorzittersdebat

Op dinsdag maken de deelnemers van de EL CID ’s ochtends kennis met hun studie, de faculteit en hun nieuwe studiegenoten. ’s Middags is er het Springkussenfestival, waar de studenten elkaar op de stormbanen kunnen uitdagen.

Vanaf 19.00 uur vindt in het Academiegebouw het Voorzittersdebat plaats, waar de voorzitters van de vijf grootste studentenverenigingen met elkaar in debat gaan. Het debat wordt ook live uitgezonden bij de vijf verenigingen zelf.

Woensdag – Studentenlab, kroegentocht en filmavond

Deze dag begint met Studentenlab en Sportplaza. Tijdens Studentenlab worden de eerstejaars op weg geholpen in hun nieuwe studentenleven. Ze krijgen in workshops tips over hoe je het beste geld kunt verdienen naast je studie, maar ook over hoe je moet hospiteren.

Op Sportplaza zijn de Leidse sportverenigingen aanwezig.

De dag wordt na het diner afgesloten met een kroegentocht door grote en kleine cafés. Voor de studenten die geen behoefte hebben aan de kroegentocht, is er een filmavond waar de nieuwste Fast & Furious wordt vertoond.

Donderdag – Barbecueën en sing-a-long

Na de kroegentocht van woensdag, begint de donderdag met een brunch bij het Huigpark of het Pieterskerkplein. Na de brunch kunnen studenten bij De Wereld Rond meer leren over andere culturen en vrijwilligerswerk in het buitenland.

De dag wordt afgesloten met een barbecue op het Pieterskerkplein en een Music Night met studentenbandjes en een sing-a-long in Poppodium Gebr. de Nobel.

Vrijdag – Leids Eerstejaars Festival en Eindfeest

Op de laatste dag van de EL CID-week is het tijd voor het Leids Eerstejaars Festival (LEF). Tijdens het LEF kunnen de studenten in Park Landskroon Oegstgeest meerdere bands zien optreden, maar ook zijn er leuke attracties en foodtrucks. De EL CID wordt ’s avonds afgesloten met het Eindfeest in de POPUPCLUB.

De locatie gaat officieel pas in september open, maar dit EL CID-feest wordt er alvast gehouden.