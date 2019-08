Het skelet van de Tyrannosaurus rex genaamd Trix is sinds deze week na twee jaar tijd weer terug in Leiden. Het skelet krijgt een prominente plek in het vernieuwde Naturalis Biodiversity Center in de zaal Dinotijd.

In juni 2017 was de dinosauriër voor het laatst te zien in het Leidse museum. Tijdens de verbouwing van Naturalis reisde het beroemde skelet langs verschillende Europese musea in onder meer Frankrijk, Portugal, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Trix trok daarbij meer dan een miljoen bezoekers.

Het skelet van de dinosauriër werd in 2013 opgegraven in de Amerikaanse staat Montana. Trix is vooral bijzonder omdat het een van de meest complete skeletten ooit gevonden is van een T. rex. Een Tyrannosaurus rex behoort bovendien tot 's werelds zeldzaamste fossielen.

Vanaf zaterdag 31 augustus is Naturalis weer open voor publiek en is ook de 66 miljoen jaar oude Trix weer te zien voor bezoekers.