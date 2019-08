Het tijdelijke pop-up museum over het leven van de Zangeres Zonder Naam is maandag officieel geopend in het centrum van Leiden. Op 5 augustus zou Mary Servaes, zoals ze daadwerkelijk heette, honderd jaar oud zijn geworden.

In een van de lokalen van Old School, een voormalig schoolgebouw in het centrum van Leiden, is de tentoonstelling te zien. Rond de tentoonstelling zijn onder meer interviews en unieke televisiebeelden van de zangeres te zien in de minibioscoop van Old School.

Old School is gevestigd aan het Pieterskerkhof 4a te Leiden en is iedere vrijdag, zaterdag en zondag open van 11.00 uur tot 18.00 uur. De expositie over de Zangeres Zonder Naam is te zien van 2 augustus tot 1 september.