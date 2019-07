Op plekken waar de gemeente Leiden kunstgrasveldjes rond restafvalcontainers heeft aangelegd wordt sinds de start van dat experiment minder afval achtergelaten.

Dat blijkt uit de cijfers die door de gemeentelijke afdeling Beheer zijn bijgehouden. Gemiddeld werd er twintig procent minder vaak afval gedumpt dan voordat de grasveldjes werden aangelegd. De afname past in een trend die door heel Leiden waarneembaar is: de afgelopen jaren is het aantal afvaldumpingen sterk gedaald.

In een poging om de hoeveel afval op straat terug te dringen, werd de afgelopen jaren gewerkt aan een strategie om afvaldumping rond ondergrondse containers tegen te gaan. Daarvoor zijn ongeveer veertig locaties gekozen waar zulke dumpingen regelmatig voorkomen.

Op de vijf meest hardnekkige locaties is gekozen voor het aanleggen van kunstgrasveldjes, wat eind januari is gebeurd. Het gaat om drie ondergrondse containers in de Merenwijk (Smellekenhorst, Sperwerhorst en Milanenhorst), één in de Kooi (Borneostraat, bij Lage Rijndijk) en één in Zuid-West (Valeriusstraat).

Kunstgrasveld zou psychologisch effect kunnen hebben

Op al die locaties staat veel hoogbouw, waardoor de bewoners vrij anoniem afval kunnen dumpen, verklaart projectleider Guijt. De kunstgrasveldjes zouden een psychologisch effect hebben op mensen, waardoor ze minder snel geneigd zijn om afval op straat achter te laten.

Medewerkers van de gemeente hebben de locaties sinds de aanleg van de veldjes zeven dagen per week, één keer per dag gecontroleerd en het aantal dumpingen bijgehouden.

Leiden al langer bezig met terugdringen afvaldumpingen

De positieve resultaten kunnen overigens niet één-op-één worden toegeschreven aan de aanleg van de kunstgrasveldjes. Hoewel de aanleg van de veldjes wel een belangrijk breekpunt is in de cijfers, hebben bewoners op verschillende plekken in de Merenwijk bijvoorbeeld ook een afvalcontainer ‘geadopteerd’, wat betekent dat ze dumpingen in de gaten houden en mensen daarop aanspreken.

Daarnaast is de gemeente al langer bezig met het terugdringen van afval op straat. Dat beleid heeft in heel Leiden geleid tot minder afvaldumpingen.