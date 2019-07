Het aantal afvaldumpingen in Leiden is met 20 procent afgenomen sinds de gemeente in februari groene veldjes rondom ondergrondse afvalcontainers plaatste.

De veldjes werden op vijf verschillende locaties in Leiden aangelegd. Met de proef wil de gemeente afvaldumping tegengaan. De gemeente heeft nu de resultaten van de eerste vijf maanden bekendgemaakt.

Naast de afname van dumping, bleek dat op de locaties waar wel gedumpt werd, bijna de helft minder afval werd achtergelaten.

De gemeente heeft verder aandachtslocaties in de gaten gehouden. Op deze plekken zijn geen veldjes aangelegd, maar is wel het aantal dumpingen geteld. Bij de aandachtslocaties was de afname van dumpingen gemiddeld kleiner.