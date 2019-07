Restaurant Annie's kan nog niet beginnen aan de bouw van een nieuw terras in het centrum van de stad. De Historische Vereniging Oud Leiden en het Waterambacht Leiden hadden opnieuw bezwaar gemaakt tegen de vergunningverlening omdat ze vinden dat het historische centrum wordt aangetast.

De Raad van State heeft dit beroep woensdag gegrond verklaard.

De verenigingen vinden dat het centrum wordt aangetast omdat de relatie met het water zou verdwijnen als de bestaande boten waarop het terras momenteel ligt worden vervangen door een gebouwd vlonder.

De Leidse gemeenteraad vond eerder ook dat de twee clubs daarmee gelijk hadden, maar wilden daaraan niet de conclusie verbinden om het nieuwe terras bij Annies's alsnog onmogelijk te maken. Met name omdat het al jarenlang in toekomstplannen voor het centrum was opgenomen.

Wel besloot de raad destijds dat andere terrassen in het centrum alleen op boten mogen liggen.

Terras nog niet van de baan

Met de uitspraak van woensdag is het nieuwe terras niet van de baan, maar mag de ondernemer nog steeds niet beginnen met de aanleg ervan. De Raad van State oordeelde in april 2018 al dat onafhankelijk onderzoek nodig is naar de doorvaarbaarheid van het water ter plaatse als het nieuwe terras er ligt.

Rederij Rembrandt betoogde destijds dat de veiligheid daar in het geding komt als de grote rondvaartboten zich om het terras moeten wringen. Dat rapport is er nog steeds niet. Wel ligt er een concept, maar dat moet nog door de gemeenteraad worden beoordeeld en vastgesteld.

Negen bezwaren tegen bestemmingsplan Binnenstad



Het hernieuwde terrasverbod maakt deel uit van een grotere uitspraak die de Raad van State woensdag deed inzake het door de gemeenteraad van Leiden vastgestelde bestemmingsplan 'Binnenstad'.

Daartegen werden negen verschillende bezwaren ingediend.