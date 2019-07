Een bestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag voor de negende keer betrapt terwijl hij achter het stuur zat zonder zijn rijbewijs bij zich te hebben in Leiden Zuid.

Dit meldt de politie via Facebook. Aanvankelijk werd de man staande gehouden omdat hij vergeten was zijn licht aan te doen. Bij controle bleek vervolgens dat hij ook geen verzekering had.

De laatste keer dat de man werd aangehouden had de politie zijn auto in beslag genomen. De politie heeft vervolgens bij deze negende keer opnieuw het voertuig waarin hij reed in moeten nemen. De man is aangehouden.