Aan de Ypenburgbocht in Leiden komen definitief 392 studentenwoningen. De overeenkomsten voor de ontwikkeling en de grondverkoop zijn donderdagmiddag getekend door de gemeente en het verantwoordelijke bouwbedrijf.

Wethouder Fleur Spijker: "We hebben in Leiden een enorm tekort aan betaalbare studentenwoningen. Er is de komende jaren behoefte aan zo'n 2.700 extra studentenkamers. Ik ben dan ook erg blij met deze ontwikkeling. We voegen met het project in één keer 392 studentenwooneenheden toe aan de stad."

Het duurzame gebouw gaat deel uitmaken van het project 'Duurzaamste kilometer van Nederland'. In het complex komen voorzieningen als een wasserette, gym en lobby. De kamers worden gemeubileerd en gestoffeerd opgeleverd met een keuken, douche, toilet, en zelfs potten en pannen.

Omdat de locatie vlakbij station Leiden Centraal is, komt er slechts een zeer beperkt aantal parkeerplekken. De bewoners krijgen tweehonderd beheerde deelfietsen.

De mogelijke omgevingsvergunning wordt in het eerste of tweede kwartaal van 2020 verleend, waarna er echt gebouwd kan gaan worden.