Antroposofische peuterspeelzaal ’t Rozenpoortje heeft onderdak gevonden in een leegstaand lokaal van de Bredeschool Merenwijk, meldt directeur-bestuurder Piet Penning van de Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o. na een zoektocht van twee weken.

Begin deze maand leek sluiting nog onvermijdelijk, omdat de gemeente drie weken voor de zomervakantie de vergunning weigerde voor plaatsing van een portakabin op de Jennerplaats. Een oplossing voor het huisvestingsprobleem leek onmogelijk in de korte tijd die restte tot de zomervakantie, maar die is nu alsnog gevonden.

Penning: "In de afgelopen twee weken zijn door SPL peuterspeelzalen in samenwerking met de ouders tientallen alternatieve locaties in rap tempo onderzocht. Velen vielen om praktische redenen af, maar gelukkig vonden we een leeg lokaal in Bredeschool Merenwijk."

't Rozenpoortje zal direct na de zomervakantie haar deuren openen in Bredeschool Merenwijk.