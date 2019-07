Het Leidse College heeft ontwikkelaar Vink Bouw uit Nieuwkoop groen licht gegeven om veertig tot zestig woningen te bouwen aan de Hoge Rijndijk, ter hoogte van de Willem van de Madeweg.

Minimaal 30 procent van de woningen wordt gerealiseerd in de sociale sector. De nieuwbouw wordt vijf bouwlagen hoog. Het gebied langs de A4 heet Rhijnvreugd en was eerder in beeld voor het onderbrengen van statushouders.

Later werd besloten om er geen tijdelijke woonunits te plaatsen, maar het terrein aan de Oude Rijn te gebruiken voor permanente woningbouw. De plannen daarvoor zijn nu vastgelegd in een Nota van Uitgangspunten.

Naast nieuwbouw ook renovatie zes bestaande woningen

Naast de nieuwbouw wordt ook een rijtje van zes bestaande verwaarloosde woningen gerenoveerd. Die panden kocht het rijk ooit aan om ze zo nodig te kunnen slopen toen het Limes Aquaduct over de A4 werd aangelegd.

Sloop bleek niet nodig en de woningen werden voor 1,7 miljoen verkocht aan de gemeente Leiden. Tegenover de woningen staat het bedrijfspand waar tot enkele jaren geleden verhuurbedrijf Loxam was gevestigd.

Dat gebouw, in eigendom van de firma Verhagen die aan de overkant van de Hoge Rijndijk is gevestigd, wordt bij het woningbouwplan getrokken. In ruil daarvoor mag Verhagen aan de overkant van de weg het eigen pand flink uitbreiden. De oude fabrieksschoorsteen op Rhijnvreugd blijft behouden.