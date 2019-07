Overig Twee glazenwassers zitten in Den Haag uren vast op 50 meter hoogte Bij een gebouw op de Turfmarkt in Den Haag hebben twee glazenwassers twee uur op 50 meter hoogte vastgezeten in hun bakje. Het gebouw huisvest het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Justitie en Veiligheid.