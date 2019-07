Treinreizigers bij station Leiden Lammenschans kunnen vanaf deze maand gebruik maken van NS Reisassistentie.

NS Reisassistentie biedt hulp bij het in- en uitstappen voor reizigers met bijvoorbeeld een lichamelijke of visuele beperking. De reisassistentie is gratis en beschikbaar op meer dan 160 stations.

Wie gebruik wil maken van NS Reisassistentie heeft een NS-account nodig. Daarna is de assistentie telefonisch te boeken of online via de website van de NS en de NS-app.