Een handvol kleinere Leidse cafés heeft aangegeven dit jaar geen feesten te organiseren tijdens Leidens Ontzet, of daar nog niet over uit te zijn. De reden is de invoering van het verplichte gebruik van ecoglazen door de gemeente Leiden.

De ecoglazen brengen allerlei extra regels en bijkomende kosten met zich mee. Dat zorgde ervoor dat kleinere ondernemers weinig winst meer konden maken tijdens het evenement. Ook het feit dat steeds meer bezoekers eigen drankjes meenemen, zorgt voor minder omzet voor ondernemers.

Zoals het er nu uitziet organiseren in ieder geval l’Espérance, De Roze Beurs, en Schommelen geen of minder feesten. Andere cafés, zoals de Hut van Ome Henne, zijn nu aan het afwegen of een feest organiseren tijdens Leidens Ontzet nog haalbaar is.

De Leidse VVD en het CDA maken zich zorgen over deze geluiden en zien graag dat de verplichte ingebruikname met een jaar wordt uitgesteld. Ondanks dat ze in principe ook vóór het gebruik van ecoglazen zijn. Een aantal andere partijen waaronder D66 en GroenLinks willen dat het nieuwe beleid gewoon dit jaar wordt ingevoerd, tenzij het een grote chaos in de stad veroorzaakt.

Uitstel van beleid zou met gejuich ontvangen worden

Waar de grotere partijen zoals de organisatoren van het feest op de Nieuwe Rijn en ook de werkgroep Leids Glas inderdaad met elkaar de schouders eronder zetten, komen de kleinere cafés juist in de problemen.

"We weten dat het nieuwe beleid eraan komt. Daar zijn we op zichzelf ook niet tegen. Maar ik weet zeker dat uitstel van een jaar met gejuich wordt ontvangen", stelt Wouter Vermeulen van de Hut van Ome Henne en Lazarus. "Het grootste voordeel is dat de APV dan kan worden aangepast en het zelf meenemen van blikken bier kan worden aangepakt. Dat heeft de burgemeester ons tenminste beloofd."